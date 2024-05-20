موسكو تدعو واشنطن للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

دعت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة إلى المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وحثتها على التخلي عن ما وصفته بـ"النهج المدمر" في هذا الشأن.

وفي بيان صادر اليوم الاثنين، نقلته وكالة أنباء نوفوستي الروسية، أكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، على ضرورة التزام الولايات المتحدة بتعهداتها المتعلقة بحظر التجارب النووية.

وقالت: "تدعو روسيا الولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل بالتزاماتها في مجال حظر التجارب النووية، والتخلي عن السياسات المدمرة تجاه معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واتخاذ خطوات فورية للموافقة على المعاهدة".جاء هذا النداء الروسي ردًا على التجارب الأخيرة التي أجرتها إدارة الأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في ولاية نيفادا بتاريخ 14 مايو. وأوضحت زاخاروفا أن الولايات المتحدة ادعت أن هذه التجارب لا تنتهك نظام حظر التجارب النووية وتتماشى مع معايير معاهدة الحظر الشامل.