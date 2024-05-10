عقب صلاة الجمعة.. يسرا اللوزي تشيع جثمان والدتها لمثواها الأخير بمسجد عمر مكرم

تشيع الفنانة يسرا اللوزي، جثمان والدتها سوسن فؤاد المارديني وزوجة المخرج المسرحي الراحل محمود اللوزي، وذلك ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وفاة سوسن فؤاد المارديني والدة الفنانة يسرا اللوزي

وقد أعلن أحمد اللوزي شقيق الفنانة يسرا اللوزي على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وفاة والدته سوسن فؤاد المارديني.

ويسرا اللوزي ممثلة مصرية، ونجلة المخرج المسرحي وأستاذ الإخراج بالجامعة الأمريكية الراحل محمود اللوزي، والتي بدأت مشوارها الفني عندما رشحها المخرج يوسف شاهين في بطولة فيلمه "إسكندرية" وأتبعته بمجموعة متنوعة من الأعمال في مختلف القنوات الفنية سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون.

وشاركت الفنانة يسرا اللوزي في الموسم الرمضاني الدرامي 2024، في مسلسلين هما: صلة رحم، والمداح.

وتدور أحداث مسلسل "صلة رحم" في إطار درامي تشويقي، حيث يناقش العمل قضية تأجير الأرحام، من خلال قصة طبيب تخدير يدعى "حسام" وزوجته "ليلى"، والعمل من بطولة الفنانين: إياد نصار، يسرا اللوزي، سلوى محمد علي، أسماء أبو اليزيد، عابد عنابي، محمد جمعة، ومن تأليف محمد هشام عبية، وفكرة أحمد محمود أبو زيد، وإخراج تامر نادي.

أما مسلسل المداح 4، أسطورة العودة، والذي تدور أحداثه في الفصل الجديد من أسطورة المداح، حيث يجد "صابر" نفسه في حرب ضارية، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن، ويبدأ فصل جديد من الصراع حين يلبي هو وصديقه "سميح" نداء استغاثة لعائلة صعيدية، والعمل من بطولة الفنانين: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، ومن تأليف أمين جمال، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.