"الخشت" يترأس لجنة اختيار المرشحين لعمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

عقدت لجنة اختيار المرشحين لعمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل منصب عميد الكلية، ذلك داخل قاعة أحمد لطفي السيد.

وضمت اللجنة المشكلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة، حيث قامت اللجنة المختصة بدراسة ملفات المتقدمين ومناقشتهم لاختيار أفضل المرشحين لتولي منصب عميد الكلية.

جدير بالذكر أن المرشحين لمنصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تقدموا بأوراقهم في وقت سابق، وتضمنت خطة العمل الخاصة بالترشح وأوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية، والسيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها، وبيان حالة وظيفية، وغيرها من الأوراق التي أعلنت عنها اللجنة.