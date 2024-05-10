طلب إحاطة بشأن ضياع مئات المواقع الأثرية بسبب الإهمال في سوهاج

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن إهمال كنوز سوهاج الأثرية وبناء المباني العشوائية أعلى المعابد وتكسير الأماكن الأثرية نتيجة البحث عن الآثار .

وأشارت المزلاوي، إلى تجاهل المسؤولين مئات من المواقع الأثرية في سوهاج تحتوي على كنوز أثرية، ونتيجة الإهمال سيطر عليها من لا يستحقون وخاصة مدينة أخميم التي تضم العديد من المعابد الأثرية الكبرى التي طالتها العشوائيات، وبنوا عليها المساكن دون أي تحرك حكومي، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التي لم يجرى تنفيذها منذ 15 عاماً.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تلك المواقع الأثرية في سوهاج، يحتوي باطنها على كنز ضخم من الآثار المصرية القديمة سواء الفرعونية والقبطية والإسلامية وعصر ما قبل الأسرات، منها ما جرى اكتشافه وهم 3 مواقع فقط من بين مئات المواقع التي أهملها وتجاهلها المسؤولين.

وأكدت ألفت المزلاوي، أن الإهمال الحكومي الواضح في حق تلك المناطق الأثرية، هو سبب وقوعها بقبضة الطامعين في الثراء السريع، وعمل ممارسات غير قانونية مثلا الحفر والتنقيب عن الآثار، وسط صمت متعمد، ومتجاهل للكنوز الأثرية، أو البناء العشوائي على المناطق الأثرية لحمايتهم عن الأنظار في أعمالهم الإجرامية وجعلها عرضه للحفارين والمهربين لآثار وتاريخ البلد.

وطالبت عضو مجلس النواب، بصدور قرارات سريعة تنفذ لإنقاذ الكنوز الأثرية وعدم ترك آثارنا للسرقة والنهب، خاصةً وأن اقتصادنا في حاجة إلى دفعة للأمام في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

