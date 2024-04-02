يوفنتوس يضع قدمًا في نهائي كأس إيطاليا بإسقاط لاتسيو

حقق فريق يوفنتوس، مساء اليوم الثلاثاء، فوزًا ثمينًا على ضيفه لاتسيو بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز استاديوم، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، بعد محاولات عديدة على مرمى كل منافس، وكانت أبرز هذه المحاولات في الدقيقة 40، لصالح لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو، حيث ارتطمت كرته بالعارضة.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فيديريكو كييزا في قص شريط أهداف اللقاء وذلك في الدقيقة 50 من صناعة أندريا كامبياسو.

وأضاف الصربي دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 64 من صناعة وستون مكيني، ليفوز اليوفي على لاتسيو بنتيجة 2-0.

بذلك، وضع يوفنتوس قدمًا في نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على لاتسيو في موقعة ذهاب نصف النهائي، وذلك قبل مباراة الإياب التي تجمع بين الفريقين يوم 23 أبريل 2024.