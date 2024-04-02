ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

يوفنتوس يضع قدمًا في نهائي كأس إيطاليا بإسقاط لاتسيو

يوفنتوس ولاتسيو
يوفنتوس ولاتسيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق يوفنتوس، مساء اليوم الثلاثاء، فوزًا ثمينًا على ضيفه لاتسيو بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز استاديوم، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، بعد محاولات عديدة على مرمى كل منافس، وكانت أبرز هذه المحاولات في الدقيقة 40، لصالح لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو، حيث ارتطمت كرته بالعارضة.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فيديريكو كييزا في قص شريط أهداف اللقاء وذلك في الدقيقة 50 من صناعة أندريا كامبياسو.

وأضاف الصربي دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 64 من صناعة وستون مكيني، ليفوز اليوفي على لاتسيو بنتيجة 2-0.

بذلك، وضع يوفنتوس قدمًا في نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على لاتسيو في موقعة ذهاب نصف النهائي، وذلك قبل مباراة الإياب التي تجمع بين الفريقين يوم 23 أبريل 2024.

يوفنتوس لاتسيو كاس ايطاليا نتيجة يوفنتوس ولاتسيو نصف نهائي كأس إيطاليا