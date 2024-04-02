تشكيل يوفنتوس ولاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لاتسيو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ويستضيف فريق يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، نظيره لاتسيو على ملعب أليانز استاديوم، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الصربي دوشان فلاهوفيتش، هجوم اليوفي أمام لاتسيو، ويعاونه فيديريكو كييزا، في ظل تواجد أدربيان رابيو في وسط الملعب.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة لاتسيو

حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: كامبياسو - مكيني - لوكاتيلي - أدريان رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - فيديريكو كييزا.

كما أعلن الكرواتي إيجور تودور، تشكيل لاتسيو لمواجهة يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا، وجاء كالتالي.

حراسة المرمى: مانداس

خط الدفاع: ماروسيتش - باتريكيو - رومانيولي - جيلا

خط الوسط: جوندوزي - فيتشينو - ألبيرتو

وفي الهجوم: أندرسون - إيموبيلي - زاكاني.