قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف استهدفت عدة مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة في شارع السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومساء أمس الإثنين، استهدف الطيران الحربي للاحتلال منزلين لعائلة "أبو جزر"، ومسجد عباد الرحمن في منطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية في محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول إصابتين إلى مستشفى كمال عدوان جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة "عودة" شرق مخيم جباليا شمال القطاع.