الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسقط أمام لاتسيو في الوقت القاتل

سقط فريق يوفنتوس، مساء اليوم السبت، في فخ الهزيمة من مضيفه لاتسيو بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما فشل اللاعبون في هز الشباك، ليتأجل الحسم إلى الوقت بدل من الضائع من المباراة في الشوط الثاني.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الوقت القاتل، وذلك عن طريق أدام ماروسيتش برأسية في الدقيقة 90+3 من صناعة ماتيو جوندوزي.

وبذلك، عمق لاتسيو جراح يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بإبعاده عن ثنائي القمة الإنتر وميلان، قبل خوض الجارين لمباراة الجولة 30.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة، يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف ميلان الوصيف بـ62 نقطة، وإنتر ميلان المتصدر برصيد 76 نقطة، بينما رفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة في المرتبة السابعة.