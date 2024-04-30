أكسيوس: أعضاء بالكونجرس الأمريكي "يهددون" الجنائية الدولية بعدم اعتقال مسئولين إسرائيليين

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن أعضاء بالكونجرس الأمريكي "يهددون" هيئة المحكمة الجنائية الدولية ويطالبونها بعدم إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها وجدت خمس وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وقائع حدثت خارج قطاع غزة، قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، للصحفيين إن أربعًا من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة الخامسة وتواصل الولايات المتحدة المحادثات مع الحكومة.