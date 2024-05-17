بهدف مبكر.. النصر يتقدم على الهلال في الشوط الأول

تقدم فريق النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على ضيفه الهلال بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الأول بارك، ضمن قمة الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك رونالدو أساسيًا في تشكيل النصر أمام الهلال في قمة الدوري السعودي، وصنع هدف تقدم العالمي على الزعيم حتى الآن.

افتتح البرتغالي أوتافيو مونتيرو التهديف مبكرًا، حيث زار شباك الخصم في الدقيقة الأولى من اللقاء من صناعة رونالدو.

رونالدو يحقق رقمًا قياسيًا

وبصناعة اليوم، يصبح كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة تهديفية خلال موسم واحد في الدوري السعودي للمحترفين عبر تاريخه بـ44 مساهمة.

وحسم الهلال لقب الدوري السعودي منذ الجولة الماضية أمام الحزم، في المباراة التي فاز بها برباعية مقابل هدف.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 77 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ89 نقطة، والذي حسم اللقب لصالحه منذ الجولة الماضية.