إعدام نصف طن حلويات غير صالحة للاستهلاك بدمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن تحرير 95 محضر واعدام نصف طن منتجات لمصانع ومحلات اغذية وحلويات بدمياط فى ضوء التعليمات المشددة بضرورة التكثيف المستمر للرقابة على جميع انواع المنشات الغذائية القائمة على انتاج وعرض وتداول الاغذية والمشروبات بكافة انواعها حرصا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء صحى وامن.

قامت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفرق من مراقبة الأغذية بحملة للمرور على المنشات الغذائية شملت مصانع ومعارض ومحال غذائية متنوعة وأثناء التفتيش تلاحظ وجود نقص في الاشتراطات الصحيه الواجب توافرها في المنشآت تتمثل في نقص الاشتراطات بالارضيات والحوائط والأسقف وخطوط الإنتاج والاواني المستخدمه في التصنيع وكذا نقص في الادوات الواجب توافرها لضمان سلامة الغذاء كانت النتيجة كما يلي.

المرور على 75 منشاة

تم المرور على 75 منشاة منها 57 منشاة تدار بدون ترخيص تم تحرير 95 محضر جنحة صحية تم ضبط 600 كيلو منتجات البان وبقوليات تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم اعدام 500 كيلو اغذية تالفة وحلويات واوعية غير مطابقة للمواصفات واعدام 150 لتر خل مغشوش.

واعلن وكيل وزارة الصحة بدمياط عن ضبط 1100 كيلو مخللات واغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى قبل استخدامها وبيعها للجمهور.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية لتوفير غذاء صحي وأمن للمواطنين ومتابعة وضبط الاسواق.

وواصلت ادارة مراقبة الأغذية شن حملات مكثفة على المحلات والمطاعم والمنشآت الغذائية ومخازن واماكن التجهيز الخاصة بالمطاعم باحياء مدينة دمياط .