رسميًا.. الكشف عن خليفة كلوب في ليفربول

أعلن المدير الفني الهولندي أرني سلوت رسميًا، توليه تدريب فريق ليفربول الإنجليزي، خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب الذي يرحل عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وقال أرني سلوت في مؤتمر صحفي: «يمكنني أن أؤكد أنني سأصبح مدرب ليفربول في الموسم المقبل».

ويأتي تعيين سلوت بعد مسيرة ناجحة مع فريق فينورد الهولندي، حيث قاد الفريق إلى الفوز بلقبين للدوري الهولندي، آخرهما في الموسم الحالي.

أرني سلوت

من هو سلوت مدرب ليفربول الجديد؟

سلوت هو هولندي الجنسية، يبلغ من العمر 46 عامًا، بدأ مسيرته التدريبية مع ألكمار الهولندي عام 2016، تولى تدريب فينورد عام 2019، حقق لقبين للدوري الهولندي مع فينورد، ويُعرف بأسلوبه الهجومي واهتمامه بتطوير اللاعبين الشباب.

ويتسلم سلوت مهمة تدريب ليفربول بداية من الموسم المقبل، خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي قضى 9 سنوات داخل قلعة أنفيلد، حصد خلالها على العديد من الألقاب.

وتولى كلوب القيادة الفنية لفريق ليفربول في 2015، وحقق معه دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز في 2020، الذي غاب عن خزائن النادي لـ30 عامًا.