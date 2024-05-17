عادل حمودة: نتنياهو لم يحقق أي هدف من أهداف الحرب على غزة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحقق أي هدف من أهداف حربه على غزة، وليس من مصلحته إيقاف الحرب، مؤكدا إن إيقاف الحرب يعني إسقاطه سياسيا.

وأضاف حمودة، اليوم الجمعة، خلال تغطية خاصة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي جمال عنايت ، أن أكبر خطأ في التحليل السياسي نقع فيه هو أننا نصدق نتنياهو، مشيرًا إلى أن التحليل المبني على تصريحات نتنياهو يمكن أن يؤدي إلى نتائج خاطئة.

وأوضح أن هناك أسباب موضوعية تؤدي إلى انقسام الفلسطينيين، وهناك اختلاف حاد بين حماس والسلطة الفلسطينية