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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي يسافر إلى إسرائيل الأحد ويلتقي نتنياهو

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة استعدادها لمواصلة المحادثات، قبل اتخاذ قرارات بشأن عملية رفح الفلسطينية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وقال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، سيسافر إلى إسرائيل الأحد ويلتقي «نتنياهو»، لمناقشة عملية رفح الفلسطينية.

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