ضبط أحد فروع "جمعيتي" بالإسكندرية لتصرفه فى الحصة التموينية

شنت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبدالله عثمان مدير الإدارة واشراف أحمد على رئيس الرقابة وعادل عبدالحكيم حملة تموينية على منافذ مشروع جمعيتى والتى أسفرت عن ضبط أحد فروع جمعيتى لقيامه بالتصرف فى حصة تموينية وهى عدد 160 زجاجة زيت تموينى، وعدد 70 كجم سكر تموينى، و تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

الرقابة على السلع المدعمة

وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على السلع المدعمة، وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على السلع المدعمة من قبل الدولة و التى تصرف على البطاقات الذكية للمواطنين.