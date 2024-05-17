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الجمعة 17 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

طارق حامد يشارك في تعادل ضمك أمام الفيحاء بالدوري السعودي

طارق حامد في مباراة
طارق حامد في مباراة ضمك أمام الفيحاء
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شارك النجم المصري طارق حامد، اليوم الجمعة، في المباراة التي تعادل بها فريقه ضمك أمام ضيفه الفيحاء بهدف لمثله، في لقاء جمع بينهما على ملعب استاد نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد طارق حامد أساسيًا في تشكيل ضمك في مباراة اليوم، ولعب اللقاء كاملًا عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

تقدم الفيحاء على ضمك في الشوط الأول بهدف للا شئ، سجله فاشون ساكالا في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، نجح رفاق طارق حامد في تعديل النتيجة، بهدف في الدقيقة 79 عن طريق رامزي صولان.

وغاب طارق حامد عن 3 مباريات لفريقه بسبب الإصابة، ليعود للمشاركة في مباراته رقم 20 هذا الموسم مع ضمك في الدوري السعودي.

ترتيب ضمك في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تواجد الفيحاء في المرتبة السابعة وفي رصيده 43 نقطة.

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