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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

البيت الأبيض: مساعدات إضافية تصل قبرص من أجل تسليمها لغزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
ولفت البيت الأبيض، أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستؤثر على حياة ملايين المدنيين
وتابع، "مساعدات إضافية من الولايات المتحدة تصل إلى قبرص من أجل تسليمها لغزة عبر رصيف مؤقت جديد".

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