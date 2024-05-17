البيت الأبيض: مساعدات إضافية تصل قبرص من أجل تسليمها لغزة

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ولفت البيت الأبيض، أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستؤثر على حياة ملايين المدنيين

وتابع، "مساعدات إضافية من الولايات المتحدة تصل إلى قبرص من أجل تسليمها لغزة عبر رصيف مؤقت جديد".