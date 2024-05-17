بالأسماء.. إصابة 6 فتيات في حادث تصادم 4 سيارات بالمنصورة

شهد طريق المنصورة الدائرى فى محافظة الدقهلية حادث تصادم 4 سيارات ملاكى مما أدى إلى إصابة 6 فتيات بإصابات متفرقة وجرى نقلهم لمستشفى المنصورة التخصصى لتلقى العلاج اللازم .

تصادم بين أربع سيارات ملاكي على طريق المنصورة الدائرى

وكان اخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أربعة سيارات ملاكي على طريق المنصورة الدائرى وجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 6 فتيات وهة ساره ماجد الجندي 19 عاما ومريم عبدالعزيز عثمان 19 عاما وهاله علي عبد السلام 19 عاما وشهد حسام حامد 18 عاما وندى صابر الطباخ 18 عاما وحنان ماجد الجندي 18 عاما وجميعهن مقيمات في شارع الترعة بالمنصورة ومصابات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم .

فيما جرى نقل المصابات إلى المستشفى التخصصي لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.