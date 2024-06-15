عيد الأضحى.. محافظ مطروح يؤدي صلاة العيد بالمسجد الكبير غدًا

يؤدي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، غدًا الأحد، صلاة عيد الأضحى بالمسجد الكبير وسط مدينة مرسى مطروح، بحضور السكرتير العام للمحافظة اللواء أشرف إبراهيم، والسكرتير العام المساعد المهندس حسين السنينى، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والإدارات، ولفيف عمد ومشايخ وأهالى مطروح.

ومن المقرر أن يقوم محافظ مطروح بتوزيع هدايا العيد والألعاب على الأطفال عقب أداء صلاة عيد الأضحى ، ويوجه التهنئة للمواطنين وزوار المحافظة من المصطافين بمناسبة عيد الأضحى ، ويتلقى التهاني من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالي مطروح.

محافظ مطروح: فتح 8 مجازر لاستقبال أضاحي المواطنين والمقيمين بالمجان

ومن المقرر أن يقوم المحافظ بجولة تفقدية بمجزر علم الروم؛ لمتابعة إجراءات نحر الأضاحي، حيث قرر المحافظ فتح جميع مجازر المحافظة لاستقبال أضاحي المواطنين والمقيمين بمطروح مجانا، داعيا إلى الالتزام بضرورة الحفاظ على البيئة والصحة العامة والشكل الحضارى والسياحى للمحافظة مع الالتزام بمنع ذبح الأضاحى بالشوارع والطرقات العامة، مشيرا إلى فتح المجازر أبوابها بعدد 8 مجازر على مستوى المحافظة لاستقبال الأضاحى وذبحها مجانا دون رسوم رسمية.

وأضاف أن شواطئ المحافظة تشهد خلال أيام عيد الأضحى، إقبالا كبيرا من المصطافين وأهالي المحافظة، وتشهد حدائق مطروح عدد من الفعاليات والاحتفالات على مدار أربعة أيام العيد مع فتح أبوابها للجمهور وتنظيم برامج وحفلات ترفيهية لزوارها.

استعدادات مكثفة بغرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية خلال إجازة عيد الأضحى 2024

وتستعد غرفة العمليات الرئيسية وغرف المديريات الخدمية على مدار الساعة وكذلك المستشفيات خلال أيام العيد لاستقبال أى شكاوى أو حالات طارئة ورفع درجة الاستعدادات، بالإضافة إلى التواجد الأمني والتنظيم المرورى للطرق الرئيسية والشوارع وفي الكورنيش واتجاه الشواطئ العامة مع ما تشهده مطروح حاليا من إقبالا سياحيا، مع تكثيف جهود النظافة بالشوارع والشواطئ.