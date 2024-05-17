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الجمعة 17 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد

انطلاق قافلة جسور
انطلاق قافلة جسور الخير جامعة المنصورة لحلايب وشلاتين
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انطلقت صباح اليوم الجمعة، قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد، خلال الفترة من 17-21 مايو 2024 ، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اللواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وحياة كريمة ومحافظة البحر الأحمر، وجميع الجهات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر.
 تضم القافلة المتكاملة تخصصات: قافلة طبية، بيطرية، زراعية، توعوية، رياضية، تجهيزات غذائية، قافلة منح تعليمية.
حيث ستقدم القافلة خدماتها الطبية الشاملة والمتكاملة إلى أهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر وذلك في إطار حرص جامعة المنصورة على أداء دورها المُجتمعي وبما يُساهم في تحقيق أهداف مبادرة السيد رئيس الجمهورية بشأن توفير ونشر الرعاية المتكاملة الصحية في ربوع الجمهورية، ودعم وصول الخدمات المختلفة للأهالي في الأماكن النائية وخاصة المناطق الحدودية واستمراراً لسلسة قوافل جسور الخير الشاملة التي تتبناها جامعة المنصورة منذ عام 2018م.
 كما تضم القافلة المتكاملة أيضا 54 عضوا من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، كما تضم القافلة الطبية عدد 37 طبيبا، من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب من مختلف التخصصات.
 ومن المقرر أن تستمر فعاليات القافلة من يوم السبت 18 مايو حتى ختام أعمالها يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

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