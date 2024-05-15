ads
الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

استعدادا لـ"مكافحة التسرب من التعليم:.. وكيل تعليم الدقهلية يجتمع برؤساء المناطق قبل انطلاق المؤتمر

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع بتعليم الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية و احمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم اليوم الأربعاء إجتماعا موسعا مع  وكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية  ورؤساء الاقسام الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية بالمديرية استعدادا لمؤتمر “مكافحة التسرب من التعليم” . 
وأكَّد وكيل الوزارة  أنَّ قضية التسرب قضية مجتمعية تتعدد وتتنوع مسبباتها من بينها الزواج المبكر و خروج الأطفال إلى سوق العمل المعروف بعمالة الأطفال وتدني الوضع الاقتصادي للأسر .

وأضاف أن المؤتمر الذى سينعقد بالدقهلية يوم ٢٦ مايو لمناقشة القضية ووضع خطوط عريضة  وبرامج علاجية للمشكلة وبحث عودة المتسربين من التعليم إلى المدارس من جديد،

وأشار وكيل المديرية إلى أن محافظة الدقهلية لا تعانى من التسرب بشكل كبير نظرًا لثقافة مواطنيها والمستوى الفكري لهم  مشيرا إلى أن التسرب من التعليم تعد من الظواهر الخطيرة التي تواجه العملية التعليمية في مصر بشكل عام ، فضلا عن أنها تؤثر سلبًا على بنية المجتمع وتقف عائقًا أمام تقدمه.

وأوضح أن هناك بعض الآباء لا يزالون يحرمون أبناءهم من استكمال التعليم او دخول المدارس من الأساس، من أجل العمل أو المساعدة ما يترتب عليه زيادة معدلات الأمية والجهل والبطالة، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة التى تضر بالمجتمع.

FB_IMG_1715792244078
FB_IMG_1715792244078
FB_IMG_1715792237051
FB_IMG_1715792237051
FB_IMG_1715792241882
FB_IMG_1715792241882
FB_IMG_1715792234960
FB_IMG_1715792234960
الإدارات التعليمية التسرب من التعليم التربية والتعليم الدقهلية المتسربين من التعليم المشاركة المجتمعية بالدقهلية محافظة الدقهلية مديرية التربية والتعليم مكافحة التسرب من التعليم وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم