استعدادا لـ"مكافحة التسرب من التعليم:.. وكيل تعليم الدقهلية يجتمع برؤساء المناطق قبل انطلاق المؤتمر

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية و احمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم اليوم الأربعاء إجتماعا موسعا مع وكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية ورؤساء الاقسام الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية بالمديرية استعدادا لمؤتمر “مكافحة التسرب من التعليم” .

وأكَّد وكيل الوزارة أنَّ قضية التسرب قضية مجتمعية تتعدد وتتنوع مسبباتها من بينها الزواج المبكر و خروج الأطفال إلى سوق العمل المعروف بعمالة الأطفال وتدني الوضع الاقتصادي للأسر .

وأضاف أن المؤتمر الذى سينعقد بالدقهلية يوم ٢٦ مايو لمناقشة القضية ووضع خطوط عريضة وبرامج علاجية للمشكلة وبحث عودة المتسربين من التعليم إلى المدارس من جديد،

وأشار وكيل المديرية إلى أن محافظة الدقهلية لا تعانى من التسرب بشكل كبير نظرًا لثقافة مواطنيها والمستوى الفكري لهم مشيرا إلى أن التسرب من التعليم تعد من الظواهر الخطيرة التي تواجه العملية التعليمية في مصر بشكل عام ، فضلا عن أنها تؤثر سلبًا على بنية المجتمع وتقف عائقًا أمام تقدمه.

وأوضح أن هناك بعض الآباء لا يزالون يحرمون أبناءهم من استكمال التعليم او دخول المدارس من الأساس، من أجل العمل أو المساعدة ما يترتب عليه زيادة معدلات الأمية والجهل والبطالة، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة التى تضر بالمجتمع.

FB_IMG_1715792244078

FB_IMG_1715792237051

FB_IMG_1715792241882