جامعة المنصورة تحصل على المركز الأول بمسابقة هالت برايز العالمية

توجت جامعة المنصورة بالحصول على المركز الأول في مسابقة هالت برايز العالمية على مستوى الجمهورية حيث تأهل فريق Lothgha- App بجامعة المنصورة لينافس علمياً فى London والذي تم اختيارهم من بين 24 فريقا من مختلف الجامعات المصرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF وبريادة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية وبإشراف الدكتور.احمد فكري المشرف العام على مسابقة هالت برايز بجامعة المنصورة وتنفيذ عبد الرحمن محمد البربرى مدير الحرم الجامعي لجامعة المنصوره في مسابقة هالت برايز العالمية.

وحصل الفريق على جائزة وقدرها 100,000EGP ودعم من Den Venture لتدريب وتجهيز الشركات الناشئة للجولات الاستثمارية

وقد ضم الفريق كلا من حمزه مصطفى ابو الخير كلية الهندسة وأحمد عبد الحميد عبد المقصود كلية الحاسبات والمعلومات وعبد الرحمن وائل حسن كلية الطب.

وضم الوفد عبد الرحمن البربرى مدير الحرم الجامعي لجامعة المنصوره في مسابقة هالت برايز ومصطفى عطيه نائب مدير الحرم الجامعي للمسابقة ومجلس فريق هالت برايز بجامعة المنصورة ومشرف الوفد نهي محمد شلبي اخصائي رعاية طلاب كلية الزراعة.

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