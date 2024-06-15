برايتون يتعاقد مع أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي

أعلن نادي برايتون اليوم السبت تعيين فابيان هورزلر (31 عامًا) كمدرب جديد للفريق، بعقد يمتد حتى عام 2027، مما يجعله أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هورزلر ليحل محل المدرب الإيطالي روبرتو دي تسيربي الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم المنصرم، بعد أن قاد الفريق لتحقيق التأهل للمنافسات الأوروبية لأول مرة في تاريخ النادي.

قاد هورزلر، المولود في الولايات المتحدة، فريق سانت باولي إلى صدارة دوري الدرجة الثانية في ألمانيا، وصعد بهم إلى دوري الأضواء كأبطال.

أنهى برايتون الموسم الماضي في المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موسم شاق شهد وصول الفريق إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي.

عبّر هورزلر عن حماسه قائلاً: "حقق النادي تقدمًا مذهلاً خلال المواسم القليلة الماضية، والهدف هو مواصلة البناء على هذا النجاح. كنت أرغب في الحصول على فرصة للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا أطيق الانتظار للقاء اللاعبين والجهاز الفني والمشجعين".

