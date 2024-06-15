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السبت 15 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

آلاف المتظاهرين يحتشدون في إسرائيل للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل
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شارك آلاف المتظاهرين في احتجاجات في تل أبيب وحيفا وبئر السبع ورحوفوت وقيسارية من بين 60 منطقة أخرى للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلي أن المظاهرات تنظم في تلك المناطق منذ شهور. وهي تحدث الآن لأول مرة منذ عودة بيني جانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية، إلى المعارضة وترك حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وقد يحفز هذا التطور حركة الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو، وفقا للصحيفة.

ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وقامت قوات الأمن باعتقال مواطن كبير في السن.

احتجاجات المتظاهرين انتخابات مبكرة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو