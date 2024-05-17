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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"تضامن الدقهلية" تنظم ورشة عمل تدريبية للتعريف بقانون حقوق كبار السن 19 لسنة 2024

جانب من فعاليات الورشة
جانب من فعاليات الورشة التدريبية
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أقيمت ورشة عمل تدريبية بقاعة نادى كبار السن فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية للتعريف بقانون حقوق كبار السن 19 لسنة 2024 ،بمشاركة ممثلين لـ 50 من  أندية ودور المسنين والإخصائيين الاجتماعين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وبحضور وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة و محمود شعبان مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبه أكد وكيل الوزارة أن القانون يهدف ويحقق الرعاية الكاملة لفئة المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين  مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأي قانون آخر ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.

وأضاف محمود شعبان أن القانون يهدف أيضا لتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

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