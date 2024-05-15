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الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بدعاية «القباج».. «تضامن الدقهلية» تجتمع بمنسقي "لا أمية مع تكافل"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية اليوم الأربعاء لقاء بحضور مديري الإدارات الاجتماعية ومنسقي البرنامج  والرائدات الاجتماعيات علي مستوي محافظة وذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي  واشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة .

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير الفقي  لتوضيح  أهمية التعليم من خلال مبادرة لا أمية مع تكافل والخاصة بفئات مستفيدى تكافل وكرامة كما تم  التأكيد على سرعة تفعيل وتطبيق التعليمات الواردة من الوزارة كما حضر الاجتماع محمد عز الدين مدير عام الشئون المالية والادارية ومنسقي البرنامج من المديريه رمضان الحصري ومريم عدلي  وحنان علي.

فيما بدأ الاجتماع بمناقشة أهمية التعليم من خلال مبادرة لا أمية مع تكافل والخاصة بفئات الاميين من مستفيدى تكافل وكرامة  كما تم التأكيد على ضرورة قيام فريق العمل بالمبادرة بدوره كل فيما يخصه بحسب التعليمات الواردة من الوزارة و التأكيد على أهمية دور الرائدة الإجتماعية فى توعية المواطنين بأهمية التعليم ورفض الجهل وذلك من خلال التوجه للوحدات الاجتماعية و التحاقهم بفصول محو الاميه والاستمرار لحين الحصول على شهادة محو الامية وأنواع الفصول التى يتم فتحها وهى فصول ذاتى ومدة الدراسة ٣ شهور أو ٦ شهور  والفصول التنشيطى ومدة الدراسة شهر واحد فقط .

كما تم التأكيد على أن تسجيل الفصول بهيئة تعليم الكبار يكون تحت مسمى مبادرة لا أمية مع تكافل.

كما أوضح الفقي أهمية دور الرائدة الإجتماعية فى توعية المواطنين بأهمية التعليم ورفض الجهل وذلك من خلال التوجه للوحدات الاجتماعية و التحاقهم بفصول محو الاميه والاستمرار لحين الحصول على شهادة محو الامية.

كما أشار الي  أنواع الفصول التى يتم فتحها وهى فصول ذاتى ومدة الدراسة ٣ شهور أو ٦ شهور والفصول التنشيطية  ومدة الدراسة شهر واحد فقط والتأكيد على أن تسجيل الفصول بهيئة تعليم الكبار يكون تحت مسمى مبادرة لا أمية مع تكافل كما تم التأكيد على زيادة أعداد الفصول التى يتم فتحها لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الدارسين .

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التضامن الاجتماعي الدقهلية الدكتوره نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالدقهلية هيئة تعليم الكبار شهادة محو الأمية مبادرة لا أمية مع تكافل مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية