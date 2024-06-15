البنك المركزي يفاوض 3 دول عربية لإتاحة التحويلات المالية لحسابات العملاء عبر “إنستاباي”

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية.

وقال الجهاز في بيان له اليوم السبت، إن البنك المركزي المصري قام بإجراء مفاوضـات متقدمـة مـع عدد مـن البنـوك المركزية في بعــض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات والمملكـــة الأردنيـــة، لإتاحـــة التحـــويلات الماليـــة إلى حسـابات العملاء في مصـر عبـر تطبيق “إنستاباي”، اعتبارا من عام 2024.

تابع أن البنــك المركــزي شارك فــي مشــروع “منصــة بنَــى”، وهــي أول منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربيـة البينيـة متعـددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منـها.

وأضاف أن البنوك قامت بطرح الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وطبقا لبيانات البنك المركزي سجلت تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي2022/2023 مقابل 31.9 مليار دولار في عام 2021 / 2022 ويرجع هذا الانخفاض الى التغير في سعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.