إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق جمصة- بلطيم

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة إثر حادث انقلاب سيارة على طريق جمصه - بلطيم الساحلى أمام المنصورة الجديدة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصه لتلقى العلاج اللازم.

حادث مروع علي طريق جمصه - بلطيم

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بإنقلاب سيارة على طريق جمصه - بلطيم الساحلي أمام المنصورة الجديدة ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث علي طريق جمصه - بلطيم وبالفحص تبين اصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة وهم ناصر أسعد ابراهيم سيدران 50 عاما بكدمات بالظهر ومرسيل ظريف اسعد 40 عاما بإشتباه كسر بالكتف الأيسر وشقيقتها عايدة 35 عاما بإشتباه خلع بالكتف الأيسر وفريال يونان عجيبة أيوب 60 عاما بكدمات بالضلوع ويوستينا نسيم ماكين عبد النور 24 عاما بخلع بالكتف الأيسر و جوسيانا ماجد ميلاد بانوب 9 سنوات بخلع بالكتف الأيسر وجميعهم مقيمين الإسكندرية.

فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصه لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.