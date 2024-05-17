معاناة يوم 17 مايو.. يوفنتوس يقيل «أليجري» من منصبه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، إقالة مدربه ماسيميليانو أليجري قبل جولتين من نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد سلوكيات غير مقبولة من المدير الفني خلال وبعد نهائي بطولة كأس إيطاليا.

جاء قرار إقالة أليجري من تدريب يوفنتوس، بعد اجتماع إدارة النادي معه، حيث عبر مسئولو اليوفي عن استيائهم من تصرفات المدرب خلال مباراة الفريق ضد أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا، والتي شهدت تتويج يوفنتوس باللقب.

أحداث مباراة يوفنتوس وأتالانتا

تلقى أليجري بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+7 بعد خلع قميصه احتجاجًا على قرار الحكم، وذلك بالإضافة إلى ما بعد اللقاء، حينما هاجم مدرب فريق السيدة العجوز، مراسل صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية.

كما ارتكب أليجري سلوكًا غير لائقًا مع مسئولي النادي، بعدما أظهر غضبه على مديري النادي، بما في ذلك المدير الرياضي كريستيانو جيونتولي.

وأصدر نادي يوفنتوس بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه إقالة ماسيميليانو أليجري من تدريب الفريق.

وقال العريق الإيطالي في بيانه: «أعلن نادي يوفنتوس إعفاء ماسيميليانو أليجري من منصبه كمدرب للفريق الأول».

وأضاف البيان: «تأتي الإقالة بعد سلوكيات معينة أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا، والتي اعتبرها النادي تتعارض مع قيم يوفنتوس ومع السلوك الذي يجب أن يتبناه من يمثله».

وبعد إقالة أليجري، يقود باولو مونتيرو، المدير الفني لفريق الشباب، يوفنتوس في الجولتين المتبقيتين من الموسم الجاري.

مسيرة أليجري مع يوفنتوس

تولى أليجري تدريب يوفنتوس في ولايتين: 2014-2019، حقق خلالها 5 ألقاب، ومن 2021-2024: حقق خلالها 6 ألقاب، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

توج أليجري مع يوفنتوس بـ11 لقبًا خلال فترتي تدريبه للبيانكونيري، آخرهم حصد لقب كأس إيطاليا منذ أيام قليلة.

وأصبح 17 مايو ذكرى صعبة للغاية على ماسيميليانو أليجري في مسيرته التدريبية، حيث رحل عن تدريب يوفنتوس في الولاية الأولى في نفس اليوم من عام 2019، وهو ما يتكرر مجددًا بعد 5 سنوات في 2024.