عودة شلبي.. قائمة الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة نهضة بركان المغربي، في المباراة التي تجمع بينهما في إياب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك للقاء نهضة بركان يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة في الثامنة مساءً، بعدما خسر ذهابًا بنتيجة 2-1 في المغرب.

وشهدت قائمة الفارس الأبيض، عودة مصطفى شلبي بعد تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن مباراة الذهاب أمام نهضة بركان، والتي تعرض لها في لقاء البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

وخرج الثنائي محمد أشرف "روقا" ومحمود علاء من قائمة إياب نهائي الكونفيدرالية لأسباب فنية.

كما شهدت القائمة، غياب مصطفى الزناري ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب الإصابة، حيث يعاني الأول من إصابة في العضلة الخلفية وشيكابالا من الأمامية.

ويفقد الزمالك، خدمات الثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر لعدم القيد، بسبب مشاركتهما مع فرق سابقة في الموسم الحالي قبل انتقالهما إلى صفوف القلعة البيضاء.

ويحتاج الزمالك للفوز على نهضة بركان بهدف دون رد في موقعة الإياب، لحسم اللقب لصالحه للمرة الثانية في تاريخه.

قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله نيمار – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

وفي الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.