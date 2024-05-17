الأردن يدعم طلب فلسطين لـ«فيفا» بمعاقبة المنتخبات الإسرائيلية

طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بضرورة معاقبة المنتخبات الإسرائيلية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشارت أمين عام اتحاد الكرة الأردني سمر نصار - في اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي فيفا الذي عقد اليوم الجمعة، في العاصمة التايلندية بانكوك، بحضور الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة - إلى أن إسرائيل ارتكبت مجازر في غزة؛ ولا بد للفيفا أن يمارس دوره في المساعدة على حفظ حقوق الإنسان.

ودعَم اتحاد الكرة الأردني، مطلب الاتحاد الفلسطيني المتضمن مطالبة فيفا بطرد المنتخبات الإسرائيلية من البطولات.

برزت الحرب في غزّة على طاولة أوسع لقاء عالمي لكرة القدم اليوم في بانكوك، مع طلب الاتحاد الفلسطيني تعليق عضوية إسرائيل بصورة فورية، قابله الاتحاد الدولي (فيفا) بطلب مشورة قانونية مستقلة تظهر نتائجها قبل 20 يوليو المقبل.