واشنطن:"الرصيف العائم" ليس بديلا للممرات البرية..و لانرغب في احتلال غزة

قال مستشار الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا ترغب في احتلال القوات الإسرائيلية، قطاع غزة، مؤكدا استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد كيربي - في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في أن ترى غزة محتلة، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تبحث وضع غزة بعد الحرب مع الشركاء الإقليميين.

وأوضح أن هدف الإدارة الأمريكية هو عودة الهدوء لقطاع غزة وحماية المدنيين وإعادة "الرهائن"، مشيرا إلى أن الرصيف العائم الذي شيدته الولايات المتحدة قبالة سواحل قطاع غزة; ليس بديلا للممرات البرية، ولا يمكن لهذا الرصيف أن يعوض كل ما يمكن نقله عبر الممرات.

من جانب آخر، علق كيربي على اتهامات روسيا لواشنطن بـ "اللعب بالنار" بعد الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، مؤكدا أن واشنطن لا تشجع على الاعتداءات في الأراضي الروسية، "لكن الروس يحتلون أراض في أوكرانيا ليست أراضيهم ويحق للأوكرانيين أن يستهدفوا الروس الذين هم على الأراضي الأوكرانية"، بحسب تعبيره.