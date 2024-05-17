يسرا تهنئ الزعيم بعيد ميلاده : "أجمل أفلامى معاك"

وجهت الفنانة يسرا التهنئة إلى الفنان عادل إمام، بمناسبة الإحتفال بعيد ميلاده الموافق اليوم ١٧ مايو.

نشرت الفنانة يسرا على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره لها مع الفنان عادل إمام لتشارك بها الجمهور والمتابعين.

الفنانة يسرا والفنان عادل إمام

وعلقت على الصورة "كل سنه وانت طيب يا زعيم، احلي وأجمل افلامي كلها معاك، ربنا يديك الصحه وراحة البال يا أغلي الناس".

شاركت الفنانة يسرا الفنان عادل إمام العديد من الأفلام السينمائية أبرزها "الإرهاب والكباب، الإنسان يعيش مره واحده، على باب الوزير، كراكون فى الشارع، الافوكاتو، طيور الظلام، عمارة يعقوبيان".

يشار الى أن الفنان القدير عادل إمام قدم العديد من الأعمال الفنية على مستوى السينما والمسرح والتلفزيون، وتألق برصيد فني زاخر بالأعمال والقضايا المجتمعية، التى ناقشت عدد من الملفات الهامة التى تهم المواطن.

أبرز الأعمال الفنية فيلم "الإرهاب والكباب، الإرهابي، حتي لا يطير الدخان، شمس الزناتي، سلام يا صاحبي، الغول، النمر والأنثى، عمارة يعقوبيان، حسن ومرقص، مرجان احمد مرجان، عريس من جهه أمنية"

على مستوى الدراما قدم مسلسل "دموع في عيون وقحه، احلام الفتي الطائر، فرقة ناجي عطالله، استاذ ورئيس قسم، صاحب السعادة"

فى المسرح تألق الزعيم بعدد من العروض المسرحية أبرزها "الواد سيد الشغال، مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجه، بودى جارد، الزعيم".