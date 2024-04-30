فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الخليل بالضفة الغربية، ونشر الاحتلال جنوده في منطقة باب الزاوية وحارة الشيخ وحبايل الرياح ومنطقة مفرق أبو الحلاوة.

ومنذ قليل، أفادت مصادر محلية فلسطينية أن جيش الاحتلال اعتقل السيدة سلوى أبو وردة حمدان من منطقة "عيلة علي" شرق بيت لحم.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة في شارع السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واستهدف الطيران الحربي للاحتلال منزلين لعائلة "أبو جزر"، ومسجد عباد الرحمن في منطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس.

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية في محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.