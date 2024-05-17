وزير خارجية إيطاليا: إفريقيا قارة المستقبل.. على مجموعة السبع فتح حوار معها

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني ضرورة أن تفتح مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، حوارا مع قار إفريقيا، مشيرا إلى أنها "قارة المستقبل".

وقال الوزير الايطالي خلال مؤتمر مجموعة السبع للأعمال (B7) بمقر اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا) بروما اليوم الجمعة إن الحوار مع الدول الإفريقية أمر أساسي "فيما يتعلق بالمواد الخام"، معربا عن أمله في إنشاء مشاريع مشتركة بين شركات من دول مجموعة السبع والشركات بالقارة السمراء للبدء في تحويل المواد الخام في أفريقيا” إلى منتجات صناعية بـ "أياد عاملة إفريقية".

من جهته شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني للطاقة، كلاوديو ديسكالزي حسبما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على ضرورة مساعدة القارة الإفريقية في مجال امتلاك مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هناك مفارقة بالنسبة لإفريقيا؛ "فنحن نطلب من هذه البلدان خفض الانبعاثات، في حين أن جميع البلدان المتقدمة الأخرى تنتج 75% من الانبعاثات، وأننا نحن من يتوجب عليه خفضها أولا".

وأكد الحاجة إلى مساعدة إفريقيا على استخدام مصادر الطاقة المتجددة وإزالة الكربون لكن ينبغي على القارة السمراء أن تفعل كل ما بوسعها لتحسين وضعها.