"رحال 24" أول مشروع تخرج في إعلام بني سويف يعتمد على التقنية الذكية

الجمعة 17/مايو/2024 - 04:04 م

في خطوة تندرج تحت رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي، قام طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بني سويف بإطلاق مشروعهم "رحال 24".

يُعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في مجال الإعلام بجامعة بني سويف، حيث يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي والميتا فيرس في موقعه الإلكتروني المتخصص.

تهدف فكرة "رحال 24" إلى تعزيز السياحة المحلية في مصر وزيادة الوعي بجمال وتاريخ البلاد، مما يسهم في جذب المزيد من السياح وتعزيز الاقتصاد المحلي. يضم فريق المشروع 15 طالبًا وطالبة، وقد تم اختيارهم بعناية لتنفيذ هذه الفكرة الرائدة، حيث يجمعون بين الموهبة والاهتمام بالصحافة والتقنية وهم: (ألفت محمد-إيمان ضيف- خلود محمود- رحاب شعبان-رحمة عبدالرحيم-رنا أحمد- سارة عمر-عبدالرحمن روبي -علاء شهيد -عمر مراد -محمد علي -مريم علاء -منه الله محمد عبدالغني -هدى سالم).

الجدير بالذكر، أن مشروع رحال 24، كان تحت إشراف كوكبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحافة والذكاء الاصطناعي، وهم الدكتور إسراء عبدالرحمن مدرس بقسم الصحافة والدكتور أماني حمدي مدرس بقسم الصحافة، والدكتور طه صلاح معيد بقسم الصحافة وشحاتة السيد خبير ذكاء اصطناعي.