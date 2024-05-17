ضبط سيدة بسوهاج تدير كيانا تعليميا وهميا للاحتيال على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط إحدى السيدات بسوهاج لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" ، كائن بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج ، وإتخاذها للكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات بعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"– عدد من الكتب مجهولة المصدر – مجموعة من طلبات الإلتحاق بالكيان – عدد من بطاقات العضوية والكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – أجهزة وأدوات طبية – 6 دفاتر تحصيل نقدية - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز

"لاب توب" بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.