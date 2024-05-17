الاتحاد الأوروبي يطلق شحنة مساعدات جديدة من قبرص إلى غزة عبر الممر البحري

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عن إطلاق شحنة مساعدات جديدة من قبرص إلى قطاع غزة عبر الممر البحري والرصيف الأمريكي المشيد حديثًا.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن رومانيا أرسلت من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي أكثر من 88 ألف علبة من المواد الغذائية إلى الفلسطينيين المحتاجين، وأن المفوضية غطت تكاليف النقل لهذا التسليم، كما تم إنشاء مركز لوجستي للاتحاد الأوروبي في قبرص للمساعدة في التعامل مع تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأضاف البيان أن مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي سيظل على اتصال وثيق مع الدول الأعضاء والشركاء في المجال الإنساني لحشد عروض المساعدة عبر الممر البحري؛ بهدف زيادة إمدادات المساعدات، حيث تأتي هذه المساعدات البحرية الجديدة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 2000 طن متري تم توجيهها بالفعل عبر رحلات الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي، و193 مليون يورو من التمويل الإنساني من الاتحاد الأوروبي المخصص للفلسطينيين المحتاجين هذا العام.

وأشار البيان إلى أن الممر البحري مكمل وليس المقصود منه أن يحل محل الطرق البرية الحالية إلى غزة، مثل معبري كرم أبو سالم ورفح.. موضحا أن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى منح وصول مستدام باستخدام طرق جديدة مثل معبر "إيريز" ومن خلال استخدام ميناء أسدود.