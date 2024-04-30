فيديو| مقتل 3 أفراد شرطة في ولاية أمريكية خلال تنفيذ مذكرة توقيف مطلوب

قتل ثلاثة أفراد من الشرطة، الاثنين، في إطلاق نار خلال تنفيذهم مذكرة توقيف بحق شخص مطلوب في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال قائد شرطة شارلوت، جوني جينينغز، في مؤتمر صحفي إن ثمانية من أفراد إنفاذ القانون أصيبوا أيضا بالرصاص خلال الحادث، بحسب شبكة "سي أن أن".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن جينينغز، أن المشتبه به المطلوب أطلق النار على الشرطة عندما اقتربوا من منزل في ضاحية شارلوت، فقتلوه في الفناء الأمامي، لكن شخصا آخر أطلق النار بعد ذلك عليهم من داخل المنزل الذي تم العثور فيه لاحقا على بندقية شديدة القوة.

وبعد مواجهة استمرت ثلاث ساعات، تم العثور على امرأة وشاب يبلغ من العمر 17 عاما في المنزل. وقال جينينغز إنه يجري استجواب الشخصين.

وأشار إلى أن التحقيقات قد تكشف الكثير "لا يزال لدينا الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها في الوقت الحالي".

وأضاف: "لقد فقدنا اليوم بعض الأبطال الذين كانوا يحاولون ببساطة الحفاظ على مجتمعنا آمنا".