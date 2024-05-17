عبر«ماركت فيسبوك».. عاطلان يستدرجان موظفا ويمزقان جسده لسرقة هاتفه بحلوان

جريمة مأساوية شهدتها مدينة حلوان، بعدما أقدم عاطلان علي الشروع في قتل موظف وتمزيق جسده بسلاح أبيض، أثناء سرقة هاتفه المحمول، حيث قاما المتهمان بالاتصال بالضحية لشراء موبايله الذي عرضه علي ماركت الفيسبوك للبيع، وعندما حضروا لمعاينة الهاتف قاموا باشهار سلاح أبيض لسرقة الموبايل بالإكراه، وحينها قاومهما المجني عليه قاما بتمزيق جسده وسرقة الهاتف ولاذا بالفرار.

وردت إشارة من المستشفي العام، لضباط قسم شرطة حلوان، مفادها، استقبال المواطن "أحمد عبدالله"، موظف، مصاب بجروح قطعية غائرة في البطن وقطع في عدة شرايين حيوية بالجسد.

وبالانتقال والفحص تبين انه أثناء قيام المجني عليه بعرض هاتفه المحمول للبيع علي الفيسبوك، اثر مروره بضائقة مالية، تواصل معه شخص لشراء الموبايل.

وعقب ذلك حضر الشخص الراغب في الشراء مستقلا سيارة ومعه اخر، بالقرب من منزل المجني عليه، وصعد معهم بالسيارة ليقوموا بفحص الهاتف قبل شرائه، ولكنه فوجىء بالشخص الجالس في المقعد الخلفي يقوم بإشهار سلاح أبيض ويخبره بترك الهاتف والنزول من السيارة وعندما قاومه قاما المتهمان بتمزيق جسده والقائه من السيارة والفرار، والاستيلاء علي هاتفه.



وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان، من جهودها لضبط المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.