استطلاع: حزب المحافظين يشكل حكومة أغلبية في كندا الانتخابات القادمة

كشف استطلاع جديد للرأي، عن أن حزب المحافظين سيشكلون حكومة أغلبية إذا أجريت الانتخابات اليوم.

ووفقا لاستطلاع موقع "338 كندا" فإن المحافظين سيحصلون على 211 مقعدا – بزيادة من 119 مقعدا في عام 2021، ورغم حصولها على أكبر عدد من المقاعد الآن.

وقال موقع "338 كندا" إن الليبراليين سيشكلون المعارضة الرسمية بـ 67 مقعدا – وهو انخفاض من 160 مقعدا في عام 2021، وتأتي الكتلة الكيبيكية في المركز الثالث بـ 39 مقعدا، وسيظل الحزب الديمقراطي الجديد في المركز الرابع بـ 24 مقعدا.

ويبقى حزب الخضر عند مقعدين، بينما لن يفوز حزب الشعب الكندي اليميني بأي مقعد.

وبينما يفوز المحافظون بحكومة أغلبية، أوضح استطلاع مركز "338 كندا" إنه سيفوز بالتصويت الشعبي بنسبة 42%، وقالت إن الليبراليين سيأتون في المركز الثاني بنسبة 24%.

وبعد الليبراليين يأتي الحزب الديمقراطي (18%)، وتلا ذلك الكتلة الكيبيكية (8%) والخضر (4%).

وقد يفقد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينج مقعده عن مقاطعة برنابي سنترال في مقاطعة بريتش كولومبيا لصالح مرشح حزب المحافظين.

تأتي هذه التوقعات بعد أن قدمت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند ميزانية 2024 في 16 أبريل، حيث تدفع الشركات الكندية المزيد من الضرائب ومن المتوقع أن يدفع الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 250 ألف دولار من مكاسب رأس المال المزيد للضرائب.