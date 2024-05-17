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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الدفاع الصينية: بكين ستتصدى بحزم لما يسمى استقلال تايوان

الصين وتايوان
الصين وتايوان
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أكدت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين ستعمل بكل ثبات وحزم على التصدي لكافة الأنشطة الساعية لما يسمى "استقلال تايوان" وللدعم الخارجي له.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة "تشانج شياو قانج"، ردا على استفسار إعلامي بشأن التفاعلات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية، وفق لوكالة "شينخوا" الصينية".

وحث تشانغ الولايات المتحدة على أن تكون على دراية تامة بمدى حساسية مسألة تايوان، والتوقف عن أي شكل من التبادلات الرسمية والاتصالات العسكرية مع منطقة تايوان، والإحجام عن إرسال إشارات خاطئة إلى الانفصاليين المؤيدين لما يسمى "استقلال تايوان".

كما حذر المتحدث من أن المحاولات التي تقوم بها سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان من أجل نيل الاستقلال بدعم من الولايات المتحدة ومقاومة إعادة التوحيد بالقوة، محاولات محكوم عليها بالفشل.

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