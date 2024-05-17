رواتب تبدأ من 225 ألفا.. فرص عمل للأطباء في السعودية

أعلنت وزارة العمل ، عن توفير فرص عمل للمصريين، بالمملكة العربية السعودية ،في التخصصين التاليين "طبيبة أمراض جلدية وتجميل ، وطبيبة تقويم أسنان "،ويشترط الحصول على درجة الماجستير من سنتين عل الأقل ،وألا يزيد السن عن 47 سنة،وكذلك قبول العمل مع الجنسين .

وقالت "الوزراة " إن الراتب يبدأ من 18000 ريال، بحسب الخبرة ،بالإضافة إلى عمولة من الدخل ،وكذلك توفير السكن ،ووسائل الانتقال ،وإجازة سنوية مدفوعة الأجر ،مع توفير تذكرة سفر مجانية كل عام .

وأوضحت "الوزارة" أن مدة العقد ستكون عامين وأن تلك الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص تأتي في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة إلى الإدارة، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتوفير فرص عمل لائقة للمصريين .

وأضافت مدير عام التشغيل إن الوزارة تدشن خلال هذه الأيام قاعدة بيانات للراغبين في السفر الى الخارج ،لتوفير كافة الفرص للطلبات التي توفرها الوزارة ومكاتبها في الخارج .

وتابعت أن التقديم على فرص عمل السعودية مستمر حتى يوم 23 مايو الجاري ،ويتم تسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة" .

يشار إلى أن الأوراق المطلوبة هي

1-سيرة ذاتية مطبوع عليها صورة شخصية .

2- صورة من جواز سفر ساري.

3- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة .