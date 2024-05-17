حملات رقابية على الأسواق للتأكد من استقرار الأسعار

قام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك صباح اليوم الجمعة، بشن حملات رقابية بمناطق فيصل - الهرم - ترسا بمحافظة الجيزة للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق، ومتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية في ظل الجهود التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة.

كما تفقد رئيس الجهاز عددا من المخابز السياحية والأفرنجية، لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي ومواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقاً للتوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2024 ، للتأكد من الإلتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة.



كما تفقد عدداً من السلاسل التجارية وأسواق الدواجن الحية والخضروات والفاكهة، و محلات الألبان والجبن ، لمُتابعة سير العمل والتأكد من الإلتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية وأيضاً التأكد من وجود انخفاضات حقيقية لهذه السلع .

وأسفرت الحملة عن رصد العديد من المخالفات لسلاسل تجارية ومحلات بيع الدواجن وكذا محلات الخضروات والألبان والجبن، حيث وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المُعلن - البيع بأزيد من السعر الرسمي .

وفي هذا السياق أكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار ، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية.

وأشار إلى استمرار الرقابة علي الأسواق حتي يشعر المواطن بوجود انخفاضات في الأسعار بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في السيطرة علي سعر صرف الدولار.

وشدد السجيني على البائعين من عدم التلاعب في الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية.