"مش أنا النهارده عيد ميلادي؟".. أشهر إيفهات عادل إمام في عيد ميلاده| صور

يتربع الزعيم عادل إمام على قمم الشهرة والتقدير، فهو النجم الذي أسر قلوب الملايين بأداءئ الاستثنائي وشخصياته الفكاهية الفريدة، فأصبحت أفلامه ومسلسلاته محط أنظار الجماهير، وجزءًا لا يتجزأ من تاريخ السينما والتلفزيون في العالم العربي.

ويمتلك عادل إمام موهبة فنية لا مثيل لها، تجسدت في قدرته على إضفاء الحيوية والعمق على كل شخصية يقدمها، سواء كانت كوميدية أو درامية، مما جعله يحظى بتقدير واحترام الجماهير والنقاد على حد سواء.

بأسلوبه الساحر والمميز، يبدع الزعيم في تقديم الشخصيات المختلفة بكل مهارة وإتقان، وينقل المشاهدين إلى عوالم مختلفة، تجعلهم يعيشون ويتفاعلون مع كل لحظة من لحظات العرض.

من خلال تاريخه الفني الطويل والمليء بالأعمال الرائعة، ترسخت شخصية عادل إمام في الوجدان العربي، كأحد أعظم الرموز الفنية التي أثرت في الثقافة والترفيه في المنطقة، إنه فنان يستحق التقدير والإعجاب، وله مكانة خاصة في قلوب العديد من الأشخاص الذين نمت معهم مشاعر الحب والتقدير نحو فنه الراقي والمميز.

وبمناسبة عيد ميلاده الـ84 تقدم لك البوابة نيوز عدد من أشهر افهات وجمل الزعيم على مدار مشواره الفني والتي أصبحت أشهر الجمل التي يتدولها العامة في حياتهم اليومية وعلى منصات التواصل الاجتماعي

ناس طيبين أوى يا خال



تعتبر مسرحية "الواد سيد الشغال" من أشهر مسرحيات عادل إمام، التي ظلّت عالقة في ذهن جمهوره ومحبيه منذ عرضها لأول مرة. قدم "الزعيم" العديد من الجمل الكوميدية التي أصبحت علامات مميزة، مثل "أما عالم ولاد شحيبر"، "أنا خالى هو اللى بيأكلهم"، "بوفتيك مفروم على بيضة نية.. إسفوخس عليك.. إخس عليا"، "لا بد أن تدخل بها"، و"ناس طيبين أوى يا خال".

لقد وقعنا في الفخ



في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، جسّد عادل إمام شخصية رجل الأعمال الفاسد. ورغم ذلك، لم يخلو الفيلم من الإفيهات الكوميدية التي أضافها "الزعيم"، مثل: "شربتوا شاى بالياسمين"، "من فوق مأنتمة مع عمرو خالد، ومن تحت مأنتمة مع عمرو دياب"، "الحلزونة ياما الحلزونة"، "السنونو واقف بينونو"، "لقد وقعنا في الفخ"، و"يا خوانا بتقولوا إيه".

الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب



من أشهر الإفيهات التي استخدمها عادل إمام في فيلم "عنتر شايل سيفه"، كانت عبارة "الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب"، والتي أصبحت واحدة من الجمل الشهيرة في الثقافة الشعبية المصرية.

كل واحد يخلى باله من لغاليغه



ارتفعت شعبية عادل إمام بشكل كبير في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، حيث شارك مع سعيد صالح، ويونس شلبى، وأحمد زكى. جسّد "الزعيم" دور بهجت الأباصيرى، ومن أشهر إفيهاته في المسرحية: "كل واحد يخلى باله من لغاليغه" و"دراعك بيوجعك أوى يا واد".

بلد شهادات صحيح



بدأت مسيرة "الزعيم" عادل إمام في عالم الكوميديا مع مسرحية "أنا وهو وهي" عام 1963، إلى جانب أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس. حيث أطلق إفيهه الشهير "بلد شهادات صحيح"، الذي أصبح علامة بارزة في ذاكرة الجمهور رغم مرور أكثر من 60 عامًا.

بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي أقف



في عام 1971، شارك عادل إمام مع سعيد صالح ويونس شلبي في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، حيث جسّد دور "بهجت الأباصيري". ومن أبرز إفيهاته في المسرحية: "بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي أأقف"، "دراعك بيوجعك أوي يا واد يا مرسي"، "هي الدكتوراه بتاعتك في اللغاليغ"، و"إنت بتذاكر من ورانا".

متعودة دايما



في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" عام 1976، قدّم عادل إمام مع عمر الحريري العديد من الجمل التي أصبحت جزءًا من الثقافة الشعبية، مثل "متعودة دايما"، "آه ده جايلي أنا بقى"، و"ده أنا غلبااان".

معانا الأخ مرجان



لم تقتصر كوميديا عادل إمام على المسرح فقط، بل امتدت إلى السينما أيضًا. في فيلم "سلام يا صاحبي" مع مصطفى متولي، كان مشهد بيع البطيخ في السوق من أكثر المشاهد التي تعلق بها الجمهور. وفي فيلم "عريس من جهة أمنية"، اشتهرت جملة "الجوازة باظت" و"اسكتي يا إنشراح"، بالإضافة إلى مشهد محاولته كشف خيانة شريف منير لابنته.

الدين بيقول إيه؟



من أبرز إفيهات عادل إمام التي استخدمت على نطاق واسع في السوشيال ميديا، جاءت من فيلم "حسن ومرقص" بعبارة "الدين بيقول إيه؟"، التي أصبحت تعليقًا شائعًا على مختلف المواقف.

يا أستاذ مدحت شفاك الله وعفاك

فيلم "الإرهاب والكباب"، هذه العبارة تجسد حالة من الاستياء والسخرية من البيروقراطية والموظفين الكسالى.

مش أنا النهاردة عيد ميلادي؟

من فيلم "السفارة في العمارة" (2005)، خطة كوميدية عبقرية لجذب الفتيات للاحتفال بعيد ميلاده.

شربت حشيش يا سعاد

من فيلم "كراكون في الشارع"، مشهد يُجسّد حالة الارتباك والفوضى التي يعيشها بطل الفيلم بعد شربه حشيش دون علمه.

الجوازة باظت

من فيلم "عريس من جهة أمنية"، تُعبّر عن فرحة الأب بفشل زواج ابنته، مضيفًا لمسة كوميدية مميزة.