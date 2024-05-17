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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ممثل جنوب أفريقيا أمام "العدل الدولية": انضمام مصر إلى دعوانا ضد إسرائيل خطوة ضرورية لحل النزاع

ممثل جنوب أفريقيا
ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية
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قال زين دانجو، ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن الإجراءات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تعكس نية الاحتلال في ارتكاب الإبادة الجماعية، وقد قدمنا عددًا مهولًا من الأدلة التي تؤكد نية الاحتلال لتنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف دانجو، خلال تصريحات أدلى بها إلى فضائية القاهرة الإخبارية، طلبنا من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة ملزمة للاحتلال بوقف العمليات العسكرية بقطاع غزة، وخصوصا في رفح الفلسطينية، وعلى المحكمة استخدام سلطاتها لإلزام إسرائيل وقف عملياتها في غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن انضمام مصر إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل خطوة ضرورية وستسهم في حل النزاع.

 

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