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الجمعة 17 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك في مؤتمر البيت الأوروبي

عيسى إسكندر رئيس
عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا
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شارك رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا في مؤتمر "البيت الأوروبي أمبروسيتي: نحو الجنوب"، الذي أقيم تحت رعاية مجلس الوزراء الإيطالي. حضر المؤتمر الوزير رافائيل فيتو، وزير الأعمال الأوروبية ووزير الجنوب، وهي وزارة مخصصة لتنمية جنوب إيطاليا وجنوب دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما شهد المؤتمر حضور رئيس مقاطعة كامبانيا ڤينشينسو دي لوكا، ورئيس مقاطعة أبروتسو ماركو مارسيليو، ورئيس مقاطعة بوليا ميكيلي إيميليانو، ورئيس مقاطعة كالابريا روبيرتو أوكيوتو.

تضمنت التوصيات الصادرة عن المؤتمر العمل حل العراقيل أمام الهجرة الشرعية المنظمة، وتنفيذ مشروعات تنموية في شمال أفريقيا في مجالات الزراعة والطاقة والحفاظ على البيئة. كما تمت مناقشة سبل تسهيل الدراسة للطلاب الأجانب في الجامعات الإيطالية، حيث رحب ماتيو لورياتو، رئيس جامعة فيديريكو الثاني في نابولي، بإجراءات التسهيل المخصصة للطلاب الأجانب في إيطاليا.

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IMG_20240517_180749
اتحاد العمال المصريين في ايطاليا مجلس الوزراء الإيطالي مؤتمر البيت الأوروبي امبروسيتي