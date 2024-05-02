قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين فلسطينيين من بلدة إذنا غرب الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

ومنذ صباح اليوم، وتواصل قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة لمدن وبلدات فلسطينية، فاقتحم الاحتلال قرية بدرس غرب رام الله بالضفة الغربية، ونشر الجيش الإسرائيلي جنوده داخل القرية وداهم عدد من المنازل.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر معتز محمد الجعبة بعد مداهمة منزله بمدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عرابة وقرية فحمة، جنوب مدينة جنين، وقام جيش الاحتلال بحملة تفتيش، كما اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية قرية فحمة وداهمت عدة أحياء داخلها، دون الابلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

ومساء أمس الأربعاء، استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شدد الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاته القمعية بحق الفلسطينيين في البلدة القديمة والأحياء الشرقية من مدينة الخليل، حيث حاصرت قوات الاحتلال الأهالي بالأسلاك الشائكة داخل منازلهم.