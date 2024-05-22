ads
الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية: نتعامل بشكل فوري مع ما ينشر بالمواقع الإخبارية

ردا على ما نشر بعنوان من القاتل ؟

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مركز الاعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم، إنه بالإشارة لما سبق بثه عبر موقع البوابة نيوز، متضمنًا خبرًا بعنوان (من القاتل .. العثور على جثة موظف داخل شقته بأبو النمرس والنيابة تحقق). 
نود الإحاطة بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تمكنت من كشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.
كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدًا في مجال التعامل الفوري مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية .

بوزارة الداخلية البوابة نيوز الأجهزة الأمنية الجيزة بالمواقع الاخبارية العثور على جثة موظف داخل شقته ابو النمرس والنيابة تحقق امن الجيزة