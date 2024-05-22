الداخلية: نتعامل بشكل فوري مع ما ينشر بالمواقع الإخبارية

قال مركز الاعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم، إنه بالإشارة لما سبق بثه عبر موقع البوابة نيوز، متضمنًا خبرًا بعنوان (من القاتل .. العثور على جثة موظف داخل شقته بأبو النمرس والنيابة تحقق).

نود الإحاطة بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تمكنت من كشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدًا في مجال التعامل الفوري مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية .