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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

من القاتل؟.. العثور على جثة موظف داخل شقته بأبو النمرس والنيابة تحقق

أرشيفيه
أرشيفيه
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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على موظف بالمعاش مقتول طعنا داخل شقته بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب المحافظة.

تلقى المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مقتولا داخل شقته بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة موظف بالمعاش مقتول طعنا وسط غموض حول الحادث وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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